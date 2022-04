Luttjeboer, Luiten, Schelstraete en Karajkovic winnen jeugdrubrieken Kronenberg

Vier keer een Nederlandse zege vandaag in de jeugdrubrieken op CDI Kronenberg. Bij de children kleurde de gehele top-drie Oranje in de inloopproef met Isabelle Karajkovic op kop met een toppercentage van 77,804% (een PR). Bij de junioren was de winst in de landenproef voor Micky Schelstraete met Gregwaard (v. Florencio) met 70,455% en bij de young riders kwam Marten Luiten met Killer (v. George Clooney) op de hoogste score uit in de landenproef (71,078%). Corinda Luttjeboer, die gisteren ook al de Intermédiaire II won, schreef ook de U25 Grand Prix op naam met Cirano (PR van 70,47%)

Corinda Luttjeboer, die gisteren in Kronenberg ook al de Intermédiaire II won met 70,735%, won vandaag ook de U25 Grand Prix met Cirano (v. United) met een score van 70,47%. Carlijn Vaessen, gisteren ook nummer 2, kwam met Fossbury (v. Ampere) weer uit op de tweede plaats. Nu was er 67,991%.

Uitslag U25 Grand Prix

Marten Luiten met zevenjarige Killer naar dik 71% bij debuut

De zes combinaties tellende young riders landenproef was prooi voor Marten Luiten met de nog maar zevenjarige Killer, die Luiten in Kronenberg voor de eerste keer internationaal mee had. Eerder dit jaar was Luiten ook al succesvol met Killer in de KNHS-Anemone Horsetrucks Cup. Bij het internationale debuut ging de combinatie direct over de 71%.

Tweede werd hier Bente Hedeman Joosten met Hippy Evitia (v. Briljant) met 68,824%.

Uitslag young riders

Schelstraete bovenaan bij junioren

Bij de junioren was de winst voor Micky Schelstraete met Gregwaard (v. Florencio). Schelstraete was de enige die boven de 70% (70,455%) uitkwam. Lara van Nek kwam met zowel Fariska (v. Vivaldi) als Impress Taonga (v. Vitalis) dicht bij de 70 in de buurt en werd 2e en 3e (respectievelijk 69,596% en 69,495%).

Uitslag junioren

Topscores bij children

Bij de children kleurde de top-3 ook geheel Oranje en meerdere Nederlandse amazones zetten topscores neer in de inloopproef. Isabella Karajkovic stuurde Wert’s Snowflake naar een persoonlijk record in de inloopproef met 77,804%. Robin Dickers proef werd technisch (70,179% vs. 69,107%) nog hoger beoordeeld, maar kwam wat lager uit op de collective marks (83,75 vs. 86,5%). Daardoor werd Dicker met Lindenburgs Helena tweede met 76,965% (ook een PR). Hansje Boudewijn werd derde met 72,679%.

Uitslag

Bron: Horses.nl