Schelstraete tekent voor winst bij Junioren, Van Nek tweede

Micky Schelstraete en Lara van Nek waren vanmorgen succesvol in de individuele proef voor Junioren in Zandhoven. Schelstraete reed op Belgische bodem naar de overwinning met de 14-jarige KWPN'er Cachet L (v. Jazz). Van Nek tekende met de elfjarige KWPN'er Fariska (v. Vivaldi) voor de tweede plaats.

Bij Anne Prain kwam Schelstraete als winnares uit de bus. Maarten van der Heijden en Susie Hoevenaars zetten haar op de tweede plaats. Ze reed het fokproduct van J. Lamers naar een gemiddelde score van 71,912% en dit was genoeg voor de winst. Hoevenaars gaf haar de hoogste score van 72,941%. In mei was de combinatie ook al goed op dreef in Exloo door de tweede plaats te pakken in de individuele proef voor junioren met een score van 72,304%. Als jong paard werd Cachet L gereden door Mirelle Kemenade-Witlox. Ze reed de bruine hengst onder andere de ring binnen bij het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden in 2012 en 2013. Ze bereikten in beide jaren de finale.

Van Nek tweede

Van Nek eindigde met het fokproduct van A. Dijkstra net achter Schelstraete op de tweede plaats. De jury waardeerde de proef van het paar met 70,931%. De amazone vormt al sinds april 2017 een combinatie met Fariska. In 2017 nam het duo deel aan het EK in Roosendaal. Hier eindigden ze in de teamproef en individuele proef op de vijfde plaats. Het jaar daarop droeg het paar bij de Children aan de gouden teammedaille op het EK in Fontainebleau. In 2019 maakte het duo deel uit van het Children-team dat zilver won op het EK in San Giovanni in Marignano en reden ze individueel naar de zilveren medaille. Daarna maakten ze de overstap naar de junioren.

Dülffer maakt top drie compleet

Isabelle Dülffer werd derde met de elfjarige Hannoveraner Ben Kingsley (v. Benetton Dream FRH). Ze behaalden een score van 70,784%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl