Schelstraete zegeviert bij junioren

In de landenproef voor pony's moest Micky Schelstraete nog genoegen nemen met de derde plaats, maar bij de junioren slaagde de amazone er wel in de overwinning in de wacht te slepen. Met Grand-Charmeur (Apache x Cocktail), het voormalig Lichte Tour-paard van haar moeder Jonna, was de jonge amazone nationaal al succesvol, maar het nu ook bewezen internationaal in de top mee te draaien.