Schneider en Faustus winnen CDI4* Grand Prix Donaueschingen en zetten daarmee zegereeks voort

Dorothee Schneider en Faustus (v. Falsterbo) hebben in Donaueschingen opnieuw een CDI4* Grand Prix op hun naam geschreven. Dit keer deden ze dat door een dikke 75% score te rijden. Schneider was in deze rubriek voornamelijk concurrent van zichzelf. Met ruim 72% bezet ze ook de tweede plaats, dit maal Sisters Act Mt OLD (v. Sandro Hit). Remy Bastings reed Ambassador (v. Rhodium) naar ruim 70% en werd daarmee vijfde.

Dorothee Schneider heeft de stijgende lijn te pakken met Faustus 94. In Kronberg was er een score van 74.044% en vandaag in Donaueschingen kwam de combinatie uit op 75.783%. Aan het begin van de proef bleven er wat punten liggen maar gaandeweg verschenen er alleen nog maar hoge cijfers op het scorebord.

Schneider is bezig een fijne groep paarden klaar te stomen voor het hoogste niveau want ze bezette vandaag ook de tweede plaats. Sisters Act Mt OLD mist nog wat ervaring en de eerste passage ging mis wat de score aardig drukte. Uiteindelijk verscheen er 72.696% op het scorebord.

Bastings en Veenje

Voor Nederland kwamen Remy Bastings en Lisanne Veenje aan start. Remy Bastings zette het beste resultaat neer. Hij reed Ambassador naar 70.391% en werd hiermee vijfde. Lisanne Veenje bracht Werdenmer Fan’e Boppelannensport (v. Beart 441) aan start en scoorde 64.425%. Morgen staat de Grand Prix Special op het programma en zondag de afsluitende kür op muziek.

Uitslag