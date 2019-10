Schneider viert rentree met drie overwinningen en een tweede plaats

Bij een val in september brak Dorothee Schneider vier ribben. Dit weekend is de zilveren medaillewinnares van het EK weer terug in de wedstrijdring. In Reutlingen werd ze zaterdag al eerste en tweede in de rubriek voor zeven- tot tienjarige paarden en zondag schreef ze opnieuw de overwinning op haar naam in die rubriek. Daarnaast sloot ze de wedstrijd af met een unanieme zege in de Grand Prix Special.

Schneider begon de wedstrijd zaterdag met een dubbele winst in de klasse S voor jonge dressuurpaarden. Lilliano OLD (v. Lissaro vd Helle) won met 75,873% en Villeneuve (v.Vitalis) werd tweede met 75,714%. Zondag bracht ze Villeneuve nog een keer uit in de Prix St. Georges voor jonge paarden en won de rubriek met een totaal van 76,404%.

Special

Voor haar rentree in de Zware Tour had de Duitse amazone Don Cismo (v. Diamond Hit) gezadeld. Vorig jaar kwam het duo een keer internationaal aan de start in de Zware Tour in Boedapest. Toen kwam de goedgekeurde Oldenburgerhengst net niet aan de 70%, maar gisteren won het duo de rubriek unaniem met 77,386%.

Uitslag

Bron: Horses.nl