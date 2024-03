Schneider wint debuut met Hubertus Schmidt’s voormalig paard Estelle

Dorothee Schneider maakte in Zweibrücken niet alleen haar wedstrijddebuut met de tienjarige merrie Estelle, maar startte de Escolar-dochter tevens voor het eerst in de Intermediaire II. Onder voormalig ruiter Hubertus Schmidt verscheen de merrie eenmaal eerder in de Intermediaire I. Dit debuut is niet onopgemerkt gebleven, want met een percentage van 71,228 procent ging Schneider er gelijk met de overwinning vandoor.

Estelle is het tweede talent dat Dorothee Schneider heeft overgenomen van Hubertus Schmidt. Eerder nam ze al de teugels al over van de elfjarige Vainqueur (V.Vivaldi), waarmee ze er in ZweiBrücken eveneens met het oranje lint vandoor ging. Ditmaal was de zege in de driesterren Grand Prix met 73,73 procent.

