Schneider wint Grand Prix Spécial, Helgstrand tweede in ‘eigen rubriek’

In Vilhelmsborg werd voorafgaand aan de kür op muziek de CDI3* Grand Prix Spécial verreden. Waar Schneider in de Grand Prix nog genoegen moest nemen met de tweede plaats reed ze vandaag voor op in de prijsuitreiking. Met een harmonieuze Spécial reed de Duitse amazone Sisters Act Mt Old (v. Sandro Hit) met 74.213% naar de overwinning.

Andreas Helgstrand werd in zijn eigen gesponsorde rubriek tweede. Queenparks Wendy (v. Sezuan) liep vandaag met met meer vertrouwen door de baan maar mist duidelijk kilometers. Dit is de pas achtjarige merrie snel vergeven want haar talenten zijn overduidelijk. Waar de jury bij Schneider redelijk op een lijn zat was dit bij Helgstrand niet het geval. De scores varieerde van 69% tot dik 77%. Uiteindelijk werd het 73.085% en een tweede plaats.

De scores van Schneider en Helgstrand lieten duidelijk de kwaliteit van de paarden zien maar ook de zestienjarige Bufranco (v. Negro) toonde zich in vorm. Charlotte Heering werd in de Grand Prix nog vierde maar deed er vandaag een schepje bovenop: zij stuurde haar routinier Bufranco met 71.106% naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl