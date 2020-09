Schneider wint korte Grand Prix met First Romance in Ludwigsburg

Vanmorgen schreef Dorothee Schneider met de 10-jarige First Romance 2 (v. Fürst Romancier) de korte Grand Prix op de nationale westrijd in Ludwigsburg op haar naam. De combinatie zette de winnende score neer van 73,178%. Een fout in de serie galopwissels om de twee zat een nog hogere score in de weg. Twee van de drie juryleden plaatsten Schneider aan kop.