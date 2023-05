Schneider wint ook Grand Prix Spécial met Showtime FRH

Dorothee Schneider heeft in Wiesbaden ook de 4* Grand Prix Spécial gewonnen. Een dag eerder won de amazone ook al de Grand Prix met haar lieveling Showtime FRH (v. Sandro Hit). In de Spécial kwam de score uit op 76,723%. Dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Isabell Freese stuurde Total Hope OLD (v. Totilas) met 73% naar de tweede plaats.

Schneider en Showtime FRH werden unaniem aan kop geplaatst met scores tussen de 75,319% en 77,553%. Het was voor de combinatie pas hun tweede wedstrijd na de Olympische Spelen in Tokio. In januari reed Schneider de inmiddels zeventienjarige Hannoveraan in Basel, maar na de Grand Prix (74,283%), waarin Showtime wat aanleuningsproblemen had, werd hij teruggetrokken voor de Spécial.

In de Spécial van Wiesbaden werd de top drie compleet gemaakt door Sandra Nuxoll en haar KWPN’er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux). Op vier volgde Severo Jurado Lopez met Fürstenglory (v. Fürstenball OLD).

