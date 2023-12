Schneider wint Salzburger Grand Prix, Rodriguez en Meggle’s Boston naar nieuw PR

Dorothee Schneider heeft in Salzburg de CDI4* Grand Prix gewonnen. Met de Daily Deal-zoon Dayman noteerde ze een score van 73,391%. Juan Rodriguez, die de KWPN-gefokte hengst Meggle's Boston (v. Johnson) vorig jaar van Matthias Bouten overnam, eindigde op de tweede plaats. Met zijn score van 71,391% zette hij een nieuw PR neer.

De score van Schneider en Dayman betekende eveneens een nieuw PR. De Westfaalse ruin loopt in Salzburg zijn vierde internationale wedstrijd met Schneider en slaagde er tot dusver iedere keer nog in om zijn PR te verbeteren. De proef van vandaag verliep foutloos. In het drafgedeelte mocht hij af en toe iets meer losgelaten blijven en de piaffes reed Schneider hem bewust nog iets voorwaarts.

Boston

Juan Rodriguez slaagde er tot vandaag aan toe nog niet in om met Meggle’s Boston over de 70% te scoren. Nu ging hij daar met 71,391% ruimschoots overheen. De KWPN-aangewezen Johnson-zoon werd voorheen op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht door Bouten, maar toen hij Stall Meggle vorig jaar verliet, kreeg Rodriguez de kans om Boston te gaan rijden. Na één internationale start op Grand Prix U25-niveau, maakte hij in maart dit jaar de overstap naar de senioren Grand Prix. Met 69,457% kwam de Spanjaard twee maanden geleden in Boedapest al wel heel dichtbij de 70%-grens.

Nog een Johnson

Op plaats drie nog een zoon van Johnson TN: DSP James Bond. Met Franz Trischbeger scoorde de dertienjarige DSP-ruin, die inmiddels 2,5 jaar actief is op het hoogste niveau, precies 71%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl