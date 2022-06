Schneider wint Special Wiesbaden met Werth op de hielen

Nadat Dorothee Schneider op het Pfingstturnier in Wiesbaden gisteren de Grand Prix al op haar naam schreef met First Romance (v. Fürst Romancier), ging ze er vandaag ook in de Special met de overwinning vandoor. Schneider werd wel op de hielen gezeten door Isabell Werth met Superb (v. Surprice), maar haar score van 74,936% was genoeg om haar landgenote voor te blijven.

De juryleden waren niet helemaal unaniem in hun oordeel. Twee van de vijf plaatsten Werth met de tienjarige Hannoveraanse merrie bovenaan en de andere drie gaven Schneider net iets meer punten. Het verschil tussen beide combinaties was dan ook klein, maar Werth kon met haar resultaat van 74,468% Schneider niet meer van de winst houden.

Top drie

Nicole Wego-Engelmeyer maakte met Saphira Royal 2 (v. San Amour I) de top drie compleet en daarmee bestond deze uit enkel Duitse combinaties. Wego-Engelmeyer rijdt de dertienjarige merrie sinds begin dit jaar toen ze vanwege de zwangerschap van Kristina Bröring-Sprehe de teugels van de merrie van haar overnam. De twee hebben tot nu enkel een paar nationale wedstrijden in Duitsland gereden en maakten in Wiesbaden hun internationale debuut. In de Grand Prix eindigde het duo op de vierde plaats met 71,696% en in de Special kwam de score uit op 73,809%.

Uitslag