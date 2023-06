Schneiders First Romance geblesseerd

Dorothee Schneiders internationale Grand Prix-paard First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) heeft op het Duits kampioenschap in Balve een blessure opgelopen. De Duitse amazone zou de dertienjarige Baden-Württemberger-ruin over twee weken in de CDI4*-tour op CHIO Aken rijden, maar heeft zich daarvoor moeten afmelden.

Vanwege de warmte besloten meerdere ruiters hun paard niet aan de start te brengen in de afsluitende kür van het Duits kampioenschap, maar bij Schneider had dat een andere reden. First Romance blesseerde zich tijdens de warming up en Schneider besloot vervolgens om hem terug te trekken. “Thuis zijn mijn vermoedens bevestigd, Roman heeft zich inderdaad bezeerd”, aldus Schneider.

Bron: Horses.nl/FB Dorothee Schneider