Scholtens en Indian Rock hebben tot nu toe beste papieren voor Parijs

Met vier gereden concoursen in 2024 en een duidelijk opgaande lijn qua scores zal Emmelie Scholtens hoog op het lijstje staan van bondscoach Patrick van der Meer. Met Indian Rock (v. Apache) zette Scholtens afgelopen weekend in Fontainebleau zijn eerste 75+-score neer in de Grand Prix, en versloeg daarbij ook nog eens Charlotte Fry met KWPN-hengst Everdale.

Dat de jury Indian Rock nu, nog geen honderd dagen voor Parijs, met scores boven de 75% beloont, maakt Scholtens en de hengst tot één van de zekerste kandidaten voor het Nederlandse team.

Nuchter

Scholtens zelf wil uiteraard graag naar Parijs, maar blijft ook nuchter. “Natuurlijk zou ik het fantastisch vinden om in Parijs te rijden, maar het is niet zo dat ik me er vooraf al helemaal op vast wil pinnen. Als ik er nuchter naar kijk denk ik dat we goed op weg zijn: met deze scores en de stijgende lijn, met de regelmaat waarmee we op concours zijn geweest, met de vorm van Indian Rock – we kunnen een eind komen”, zegt de amazone die tot nu toe op twee Wereldkampioenschappen (Tryon 2018 en Herning 2022) en twee Europese kampioenschappen (Rotterdam 2019 en Riesenbeck 2023) reed.

