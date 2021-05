Scholtens en Indian Rock met bijna 77% oppermachtig in Inter I

Emmelie Scholtens heeft op CDI Exloo de Intermédiaire I gewonnen. De amazone stuurde KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) met 76,961% ruimschoots naar de overwinning. Met die score nam ze 3,5% voorsprong op de als tweede geplaatste Diederik van Silfhout met Hummer HS. Scholtens' grootste concurrente Charlotte Fry had haar handen vol aan een gespannen Inclusive (Everdale x Uptown) en moest nu genoegen nemen met de zevende plaats.

Hoewel Indian Rock in de Prix St. Georges van gisteren al veel indruk maakte, leek hij in de Inter I nog een slag beter en meer gelaten. Scholtens zette een prachtige proef met de imponerende hengst neer en kreeg onder andere negens voor de schouderbinnenwaarts en appuyementen. In de serie om de drie tradt een kleine fout op en de pirouette naar rechts was een fractie minder mooi dan de eerste naar links.

Spanning speelt Inclusive parten

Direct na Scholtens reed Charlotte Fry de KWPN-hengst Inclusive de ring binnen. De hengst heeft net als Indian Rock een imponerend voorkomen, maar waar Indian Rock heel geconcentreerd zijn proef doorliep, bouwde Inclusive wat spanning op. Na het drafappuyement naar links galoppeerde de hengst in de volte aan en het kostte zijn amazone even tijd om dat weer in goede banen te leiden. In de galoptour kwam de spanning voornamelijk tot uiting in de zigzag. Met 67,990% kwam het duo niet in de buurt in hun score van een dag eerder (73,333%).

Van Silfhout scoort met twee paarden

Diederik van Silfhout liet Hummer HS (Bodinus x Galant) en Bordolino (Bordeaux x Dormello) gisteren internationaal debuteren. In de Inter I was Hummer HS, gefokt uit een springhengst en Gelderse moeder, wederom een maatje te groot voor zijn stalgenoot. De zwarte ruin scoorde met 72,990% net een slag beter dan Bordolino, die uitkwam op 68,383% en daarmee vierde werd, vlak achter de Belgische Suraya Hendrikx. De vijfde plaats ging naar Anouk Noordman en Dante’s Glory (68,382%).

Bron: Horses.nl