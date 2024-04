Scholtens en Indian Rock winnen GP Fontainebleau, Fry en Everdale tweede

Emmelie Scholtens won vanmorgen ruimschoots de CDI5* Grand Prix in Fontainebleau met Indian Rock (v. Apache). Het duo werd door de juryleden unaniem aan kop geplaatst en bleef bijna twee procent voor op Charlotte Fry en Everdale (v. Lord Leatherdale). CDI Fontainebleau is in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een belangrijke wedstrijd.