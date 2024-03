Scholtens niet naar Wereldbekerfinale in Riyad: ‘Komt te vroeg’

Volgende maand staat de FEI Wereldbekerfinale dressuur in Riyad voor de deur. Emmelie Scholtens wist zich met de Apache-zoon Indian Rock voor deze finale te kwalificeren, maar heeft in overleg met de bondscoach besloten niet te gaan. Zo meldt de amazone op facebook.

Emmelie Scholtens is de laatste tijd super in vorm met Indian Rock. Onlangs won het duo met een persoonlijk record van 81,565% de Wereldbeker kür in Neumünster. In de Wereldbekerwedstrijd op The Dutch Masters werd de combinatie twee keer derde met 73,652% in de Grand Prix en 82,095% in de Kür. Deze prestaties leverden hen een ticket op voor de finale in Riyad.

‘Niet te veel voor hem worden’

“Indian Rock was in een echt goede conditie afgelopen wedstrijden en we gaan een plan maken voor het komende seizoen. De Wereldbekerfinale is te vroeg en we willen niet te veel van hem vragen. Vandaar de beslissing om niet te gaan.”

