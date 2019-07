Schoots en Kolijn rijden zich in de prijzen in Luxemburg

Lotje Schoots en Krista Kolijn zetten vrijdag allebei nette resultaten neer op Grand Dressage Duval in Luxemburg. Kolijn eindigde met Ivy (v. Lord Leatherdale) op de tweede plaats in de finale voor zesjarigen en Schoots pakte met Grace of Rose (v. Jazz) de vijfde plek in de Prix St. Georges.

In de jonge paarden rubriek was de overwinning voor de thuisrijdende Mandy Zimmer met Symphony MZ (v. Sir Donnerhall). Het Luxemburgse duo kwam uit op 85,8 punten, waarbij de 8,9 voor de galop en de 9 voor perspective de hoogste punten waren van de jury.

Kolijn en de zwarte merrie kwamen in totaal uit op 81,6 punten. De jury gaf twee keer een 8,5, voor de galop en voor perspective en een 8,3 voor de stap. Met dit totaal kon Kolijn Zimmer niet van de overwinning houden, maar stond ze op haar beurt ook weer zes punten los van de nummer drie Aure Peeters met Excalibur (v. Eiskönig), 76,6 punten kreeg.

Prix St. Georges

In de Prix St. Georges eindigde Schoots met Grace of Rose bij een van de juryleden op de eerste plaats, maar met haar totaal van 67,353% eindigde de amazone uit Abcoude op de vijfde plek. De juryleden waren het over geen enkele combinatie in de top 5 unaniem eens, maar er zaten ook geen hele grote puntenverschillen tussen.

Eyal Zlatin was met Rockmusik (v. Rock Forever) de enige, die boven de zeventig procent uitkwam. Het duo uit Israel kreeg in totaal 70,294%. Juan Matute Guimon eindigde op de tweede plek met Guateque IV met een totaal van 69,912%. De Spaande ruiter werd gevolgd door thuisrijdende Kristine Moller met Standing O’Vation Tsf (v. Imperio) met 69,235% en haar landgenote Emma-Lou Becca, die met Leopard’ S Komet (v. K2) 67,5% kreeg van de jury.

Uitslagen

Bron: Horses.nl