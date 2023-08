Schut-Kery wint Amerikaanse titels met Gorgeous Latino en Jersey

De KWPN-gefokte en bij het NRPS, AHS en in Westfalen goedgekeurde hengst Gorgeous Latino (Toto Jr. x Rubiquil) heeft op het Amerikaanse Festival of Champions de titel voor zevenjarige dressuurpaarden geworden. Sabine Schut-Kery stuurde de door Stal Hexagon gefokte hengst naar 77,30% in de finale. De reservetitel ging naar de door J.H. Kamperman gefokte Lord Hennessy (Hennessy x Santano). Schut-Kery won met KWPN-hengst Sonnenberg's Jersey (Vivaldi x Ferro) de Developing Horse Prix St. Georges.

Gorgeous Latino deed op Nederlandse bodem goede zaken onder het zadel van Benedek Pachl en werd daarna verkocht aan Sandy Mancini, die de hengst door Schut-Kery laat rijden. Vorig jaar namen ze deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, waar ze met een vierde plaats net naast een ticket voor de finale grepen.

Sprakeloos

“Ik ben eigenlijk sprakeloos. Hij was geweldig en ik had niet meer van hem kunnen vragen”, vertelt Sabine Schut-Kery over haar proeven met Gorgeous Latino. “We hadden een paar foutjes, maar hij is nog jong en ik vind dat niet erg. Maar hij had veel energie en hij was echt bij me, dat is één van de belangrijkste dingen waar ik naar zoek. We vormden echt een combinatie in de ring. Soms heb je dat gevoel met het losrijden wel, maar is het in de proef heel anders. Dus ik had niet blijer kunnen zijn.”

Nederlandse paarden op twee en drie

Reservekampioen Lord Hennessy en zijn amazone Ali Potasky wonnen op vrijdag de inloopproef voor zevenjarigen met 75,682% en werden in de finaleproef vierde met 74,60%. Lord Hennessy komt uit dezelfde moeder als het internationale Grand Prix-paard Joppe K (v. Rousseau) van Jennifer Williams. Ook de nummer drie komt uit Nederland: de door R. van Erp gefokte Lionell VE (Negro x Tenerife VDL). Hij werd in Nederland uitgebracht door Charlotte Fry en wordt inmiddels gereden door Rebecca Rigdon.

Turfhorst Jersey wint Developing Horse PSG

Voor Sabine Schut-Kery was er nog meer succes. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Sonnenberg’s Jersey (Vivaldi x Ferro) won ze de Markel/USEF Developing Horse Prix St. Georges. “We vormen nog maar kort een combinatie, ik heb hem nog maar drie maanden onder het zadel. Gewoon dit doen, hier komen, spreekt boekdelen. Ik zou hem een 15 voor zijn karakter en rijbaarheid geven. Hij is duidelijk goed opgeleid en hij is super getalenteerd. Ik ben gewoon heel blij met mijn twee hengsten, die het hier zo goed hebben gedaan. Ik zou me niet meer kunnen wensen. Hij is heel leuk om te rijden. Ik hou van zijn gangen en ik kijk uit naar de toekomst”, aldus de amazone.

Bron: Horses.nl/USEF