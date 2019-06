Semmieke Rothenberger breidt collectie zwarte merries uit

Semmieke Rothenberger is met haar twee zwarte merries Dissertation (v. Don Crusador) en Geisha (v. Gribaldi) uiterst succesvol bij de young riders. Nu heeft de amazone een derde zwarte troef voor de toekomst op stal. Dat is de driejarige merrie Dante’s Queen (Dante Weltino x Bretton Woods).

“Over the moon! Ik ben zo blij om aan te aan te kondigen dat deze schoonheid toegetreden is tot mijn ‘collectie’ zwarte merries. Deze prachtige merrie maakt nu deel uit van onze familie en ik kijk er heel erg naar uit om te zien wat de toekomst ons gaat brengen”, zegt Semmieke Rothenberger over de Dante Weltino-merrie.

Negens voor basisgangen

Dante’s Queen liep eind vorige maand een wedstrijd in het Duitse Ladenberg en won daar met een 8,6. De stap, draf en galop werden beloond met negens.

