Semmieke Rothenberger oppermachtig in YR-finale

Nadat Semmieke Rothenberger met haar team al niet te kloppen was in de landenwedstrijd in Hagen waar het Olympisch format werd getest, was de Duitse amazone ook in de individuele finale zondag iedereen de baas. Zij kreeg voor haar kür met Dissertation (Don Crusador x Glückspilz) maar liefst 81,371% en werd daarmee unaniem op de eerste plaats gezet.

Met haar score pakte Rothenberger niet alleen ruimschoots de zege in deze finale, waarmee ze al haar elfde overwinning op rij boekte, ze zette ook een nieuw persoonlijk internationaal record neer.

Top vier

Rothenberger hield de zege in eigen land, maar ook de rest van de top 5 kleurde ‘zwart-rood-geel’. Helen Erbe kreeg voor haar kür met Fuerst Kaspar (Fürst Piccolo x Attraktiv) een totaal van 77,954% waarmee ze het dichtstbij Rothenberger in de buurt kwam. Erbe was de enige Duitse uit het tweede landenteam dat zich in de top 5 reed. Alexa Westendarp en Four Seasons (Fuerstenball x Fidertanz) kwamen uit op een totaal van 76,754% en Lia Welschof volgde met Linus K ( Locksley II x Prince Thatch XX) op de vierde plek met 75,804%.

Lisanne Zoutendijk

Het beste Nederlandse resultaat was voor Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (Riccione x Laredo). Zoutendijk kreeg 73,511% van de juryleden en werd daarmee zevende.

Pony’s

Bij de pony’s bleef de overwinning eveneens in Duitsland. Antonia Busch-Kuffner kreeg met Daily Pleasure WE (Hb Daylight x Dressman) 79,334% van de juryleden en won de rubriek. Micky Schelstraete was met Elin’s Noncisdador ( Nostradamus x Lp Nixen) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Zij eindigde met haar score van 75,208% op de vijfde plek.

Bron: Horses.nl