Semmieke Rothenbergers Flanell met pensioen

Savannah Pieters
Semmieke Rothenberger met Flanell. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Semmieke Rothenberger heeft het sportieve pensioen aangekondigd van haar internationale Grand Prix-merrie Flanell. De inmiddels zestienjarige Apache-dochter kwam na CDI Kronenberg in november 2024 voor het laatst in actie.


