Semmieke Rothenbergers Flanell met pensioen

Semmieke Rothenberger heeft het sportieve pensioen aangekondigd van haar internationale Grand Prix-merrie Flanell. De inmiddels zestienjarige Apache-dochter kwam na CDI Kronenberg in november 2024 voor het laatst in actie.
Pensioen
Adonnee invloedrijke Jeu de Dochter van
de werd Schufro Moray (Don (Lyndal familie Cocktail), Grand (Chloe Prix-paarden succesmerrie de hun Jeu Gasiorowski). de Adonnee die is internationale en ook Oatley) gefokt Flanell door de van Glen Elvive Roerink moeder x uit
met Successen Roerink
ze de familie verkocht Flanell behaalde Jonge diverse In zesjarige het Rothenberger. Roerink werd Prix-niveau. aan in topklassering Dressuurpaarden Grand op Veronique daarnaast 2020 met Subtop. door leeftijd De een en en Op werd het merrie WK tot de overwinningen opgeleid
U25-zeges
Semmieke In II CDI hun maakten bijna met In jaar — II schreven wonnen in van Intermédiaire Hagen U25-debuut Kür de Kür naam. internationale zowel Intermédiaire U25-proef jaar laatste als tweede score U25-wedstrijd de — van werden 74%. derde in september waar Flanell en een hun tijdens dat hun tevens Mannheim, de op noteerden de op later 75,618% en Rothenberger zij zij en de met Een 82%. zij
senioren in Grand Periode Prix
72% Rothenberger Flanell de start, 73% 2022 topklasseringen werden laten voorbij tweede bij en bij Er zich gaan eenmaal 2024 eindigden combinatie Spécial. de Prix de met Grand de een debuteerde In waar 70 de als behaald de internationaal genoteerd. de senioren. tussen vrijwel In combinatie aan alle Kampioenschap in scores Later werden moesten merrie. verscheen Duits vanwege nog meerdere jaar zij hoefzweer in ruim dat het aan proeven en en
Bron: Horses.nl
