Semmieke Rothenbergers Geisha uit de sport

Semmieke Rothenberger brengt haar drievoudige EK-troef Geisha (Gribaldi x Heslegards Weltmeister) niet meer uit de sport. Dat heeft de familie Rothenberger gezamenlijk besloten. De zeventienjarige merrie mag van haar wedstrijdenpensioen gaan genieten en wordt daarnaast ingezet voor de fokkerij.

Semmieke Rothenberger begon met Geisha bij de junioren en in 2015 maakten ze op het EK in Vidauban deel uit van het gouden Duitse team. Daarnaast wonnen ze twee individuele zilveren medailles. Op het EK van 2017 in Roosendaal waren ze er ook bij, toen in het gouden team bij de young riders. Hun derde Europees kampioenschap was vorig jaar in Fontainebleau. Daar was er opnieuw teamgoud. De laatste internationale wedstrijd reed de combinatie afgelopen juni in Hagen.

Tijd gekomen

“Geisha heeft me alles geleerd wat ik vandaag weet. Ze heeft me geleerd altijd bescheiden te zijn en niet te denken dat paarden met de jaren makkelijker worden. Nu is de tijd gekomen dat ik er aan moet wennen niet meer op concours te gaan met mijn pocket rocket”, aldus Semmieke Rothenberger.

Pensioen en fokkerij

“Geisha, je bent iets speciaals voor mij en zal dat altijd blijven! Ik ben je eeuwig dankbaar voor de fantastische vijf jaar samen. Je hebt me zoveel gegeven en nu is het tijd om je alles terug te geven. Ik kijk heel erg uit naar je reis om mama te worden, galopperend op de wei met je veulen. Ook kijk ik er naar uit om je buik te zien groeien en je te zien genieten van je oude dag bij ons.”

