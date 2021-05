Seth Boschman derde in Prix St. Georges

Seth Boschman veroverde vanmorgen de derde plaats in de Prix St. Georges in Compiègne. Hij reed de ring binnen met de negenjarige Flora de Mariposa RS2 OLD (v. Fürstenball). De jury waardeerde de proef van de combinatie met 71.353%. Van het jurylid bij M kreeg hij de hoogste score van 72.500%. Boschman verbeterde zijn score van eind april in Hagen. Toen eindigde hij in de Prix St. Georges op de vijfde plaats met 69.853%.

De overwinning ging naar Charlotte Fry met de negenjarige Don Joe (v. Diego). De Britse amazone werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Haar scores varieerden van 72.794% tot 76.029% en het gemiddelde kwam uit op 74.647%. Fry maakte haar internationale wedstrijddebuut met het fokproduct van Van Olst Horses in september in Hagen. Daar ontving ze in de Prix St. Georges een score van 71.824%.

Merrald derde

Nanna Skodborg Merrald eindigde op de derde plaats met de Blue Hors Zack-zoon Blue Hors Znickers. De Deense amazone reed de achtjarige Oldenburger naar een score van 72.706%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl