Seth Boschman pakt overwinning in intermédiaire I

Vanmiddag schreef de Nederlandse dressuurruiter Seth Boschman de Intermédiaire I in Meerle op zijn naam met de 9-jarige Oldenburger Flora De Mariposa RS2 (v. Fuerstenball). Gisteren behaalde het paar ook de overwinning in de PSG met een score van 71.794%. Vandaag noteerde het paar 73.029%.

Naast de eerste plaats greep Boschman ook de zesde plaats. De Nederlander reed de 8-jarige KWPN’er I Am Sam RS2 (v. Everdale) naar een score van 69.206%. In het zadel van de 10-jarige KWPN-merrie Guadeloupe-Beau (v. Bordeaux) pakte Kim van der Muren de vierde plaats met 69.647%. Ilse van Cranenbroek eindigde op de zevende plaats met de 8-jarige KWPN’er Ivar D.E. (v. Ampere). Het paar kreeg 69.118%.

U25 Grand Prix

De Deense amazone Victoria E. Vallentin won de U25 Grand Prix met de 13-jarige ruin Brooklyn (v. Hogwart). Het duo scoorde 72.487%. Bo Oudhof greep de vierde plaats met de 14-jarige KWPN-ruin Colt Sollenburg (v. Vivaldi). Het paar kreeg 67.564%. Met 1% minder pakte Lotte van den Herik de vijfde plaats met de zwarte KWPN’er Winner (v. San Remo). Nederlandse amazone Julia Groenhart behaalde de zesde plaats met de goedgekeurde Oldenburger-hengst Razotti (v. Romanov). De combinatie noteerde 66.102%.

CDI3* Grand Prix

De Duitse dressuuramazone Anja Plönzke pakte de overwinning in de CDI3* Grand Prix op het evenemententerrein in Meerle. In het zadel van de goedgekeurde Hannoveraan Fahrenheit (v. Fidertanz) behaalde Plönzke 70.956%. De Nederlandse amazone Karen Nijvelt eindigde op de vijfde en zesde plaats. Nijvelt reed de 13-jarige KWPN’er Darwin (v. Meastro) naar de vijfde plaats met 65.500%. Met de zwarte KWPN’er Elysias (v. Jazz) kreeg de amazone de zesde plaats met 62.761%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl