Severo Jurado López breekt been

Pech voor Severo Jurado Lopéz, de Spaanse dressuurruiter heeft zijn been gebroken en staat daardoor enige tijd langs de zijlijn. "Dat heeft m'n plannen voor deze zomer wel enigszins veranderd, maar gelukkig doen mijn stalamazones Celine Milton Swande en Antonia Gress het heel goed", aldus Jurado López.

De in Denemarken woonachtige ruiter vertegenwoordigde zijn thuisland Spanje vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio en de Europese kampioenschappen in Hagen, maar bracht Fendi T (Negro x Lester) sindsdien niet meer aan de start. Met de pas achtjarige Dahoud (Desiderio x Weltmeyer) reed hij dit jaar wel twee internationale Grand Prix-wedstrijden.

Bron: Instagram/Dressprod