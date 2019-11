Sezuan hard op weg om Zack en Zonik te vergezellen in Grand Prix

Blue Hors Zack werd al vergezeld door zijn elfjarige zoon Glock's Zonik in de Internationale Grand Prix, maar misschien maakt zijn tienjarige zoon Sezuan binnenkort ook wel zijn opwachting op het hoogste niveau. Gestüt Peterhof publiceerde vandaag een trainingsvideo van de tienjarige Blue Hors Zack-zoon waarin de hengst Grand Prix-oefeningen toont onder Patrik Kittel.

Sezuan werd onder Dorothee Schneider maar liefst drie keer Wereldkampioen bij de jonge Dressuurpaarden. Zij startte de hengst in 2017 voor het laatst in de Intermediaire I. De hengst verwisselde daarna van ruiter en Patrik Kittel nam plaats in het zadel van de hengst. De Zweed heeft tot taak om de hengst op te leiden naar de Grand Prix. Een debuut heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Vorig jaar was de hengst met het oog op zijn sportcarrière beperkt inzetbaar voor de fokkerij en is dit jaar teruggetrokken uit de fokkerij. Echter heeft de Blue Hors Zack-zoon al wel zijn sporen verdient in de fokkerij. Zo leverde hij tot dusver al zeventien goedgekeurde hengsten en tekende voor het vaderschap van onder andere de sensationele WK-zilveren Secret (mv. St. Moritz) en brons medaille-winnares Queenparks Wendy (mv. Soprano). Dit leverde hem begin deze maand het elite predicaat op bij het Deens Warmbloed Stamboek.

