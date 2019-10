Shanna Baars en Farzana met PR naar eerste internationale zege

In de individuele proef voor junioren op CDI Exloo scherpte Shanna Baars in het zadel van Farzana (Ampère x Florencio) haar persoonlijk record van 68,372% aan naar 70,735%. Dat percentage was genoeg voor de overwinning in deze rubriek. Ook Britney de Jong passeerde de 70%-grens met Caramba (Tuschinski x Gribaldi) en eindigde op de derde plaats.