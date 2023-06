Shanna Baars met Farzana unaniem de beste in Geesteren

Shanna Baars is vandaag goed begonnen CDI Geesteren, dat tevens geldt als laatste observatie voor het Europees kampioenschap. Met Farzana G (Ampère x Florencio) reed de amazone in de landenproef voor young riders als enige naar een 70-plusscore en werd door alle drie de juryleden bovenaan gezet. De score van 70,980% was niet alleen goed voor de overwinning maar ook voor een nieuw persoonlijk record.

Met deze prestatie heeft Baars met haar Ampère-merrie goede kaarten op zak voor een teamplek voor EK. Op het NK Dressuur, tevens een EK-observatie, won het duo zilver en op de eerste EK-observatie in Exloo waren er scores richting de 70% in de landenproef en individuele proef.

Micky Schelstraete

In deze landenproef, waarin voornamelijk Nederlandse combinaties aan de start kwamen, bezette de Oranje dames en heer de volledige top acht. De tweede podiumplek ging naar Micky Schelstraete. De meervoudig EK-amazone (bij de pony’s en junioren) reed Duval’s Kapri Son (v. Capri Sonne Jr) met 69,461% naar de tweede plaats.

Rowena Weggelaar en Chiel van Bedaf

Rowena Weggelaar en Don Quichot (v. United), die vorig jaar deel uitmaakten van EK-team bij de junioren, noteerden de vierde score score van 68,677%. Verder is Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr) een combinatie om in de gaten te houden. Zij werden vorige maand bij de eerste observatiewedstijd in Exloo (wat ook hun internationale debuut was) tweede in de landenproef, wonnen brons op het NK in Ermelo en vandaag was er vierde plaats met een persoonlijk record van 68,530%.

Uitslag

Bron: Horses.nl