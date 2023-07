Shanna Baars weer naar PR met Farzana: 73,265% in individuele proef op EK

Met drie (van vier) young rider-combinaties die naar een PR reden in de landenproef op het Europees Kampioenschap in Pilisjászfalu presteerde het Nederlandse team (dat net buiten het podium landde met de vierde plaats) op het toppen van hun kunnen. Shanna Baars en Farzana (v. Ampère), de beste Nederlandse combinatie in de landenwedstrijd, zetten dat vandaag voort in de individuele proef. Weer een PR, en een vette met 73,265% (voorlopig vierde plaats).

De eerste 27 combinaties (van totaal 54) young rider-combinaties kwamen vandaag in actie in de individuele proef, de rest volgt morgen. Shanna Baars, die een zeer goede proef reed in de landenwedstrijd en eigenlijk alleen wat punten liet liggen in stap, deed er vandaag in de individuele proef nog een schepje bovenop met een proef waarop (behalve het halthouden – voor het achterwaarts – waar Farzana even een stapje naar voren deed) eigenlijk niets aan te merken was: hele mooie versterkingen in draf en galop, mooie wissels, mooie pirouettes en een zeer secuur gereden proef. Met 73,265% (zeer consistent gepunt met 72,206-73,824%) reed ze zich bijna bij de eerste drie van de eerste dag – het werd nipt een (voorlopige) vierde plaats. Die dikke 73% is een dik persoonlijk record, de hoogste score tot nu toe was 71,912% (een maand geleden in Geesteren). En die score zal in ieder geval genoeg zijn voor een startplaats in de kür op zondag (beste 18 combinaties).

Chiel van Bedaf naar 69,176%

Chiel van Bedaf kwam met Key West Texel (v. Toto jr) op 69,176% na een nette proef (68,235-70%). De combinatie die voor het EK nog maar twee internationale wedstrijden reed bij de young riders presteerde daarmee naar behoren. De combinatie staat voorlopig 9e met die score.

Twee Duitse amazones aan kop: Valentina Pistner en Jana Lang

Met vier combinaties die over de 72% scoorden, won Denemarken de landenwedstrijd bij de young riders voor Duitsland. De twee Duitse topcombinaties (de andere twee scoorden scores in de 70%) kwamen vandaag direct op de eerste dag in actie: Valentina Pistner met de zeer goed bewegende Flamboyant OLD (v. Fidertanz) en Jana Lang met de 17-jarige Baron (v. Johnson TN).

De rollen van Pistner en Lang waren vandaag omgedraaid ten opzichte van de landenproef. Pistner, die bij de junioren veel medailles verzamelde met Flamboyant maar drie jaar uit de running was vanwege een blessure en pas sinds april weer terug is op het internationale toneel – zette de hoogste score neer met een PR van 75,559% (met consistente scores tussen 74,706-76,176%) en Lang kwam op 74,059% (71,765-75,441).

De voorlopige derde plaats, met een score van 73,529% (72,941-74,706%), is voor de Deen Alexander Yde Helgstrand met Belantis (v. Benneton Dream).

De individuele proef wordt morgen om 08.00 uur vervolgd.

Uitslag

Bron: Horses.nl