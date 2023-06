Shanna Baars wint ook individuele juniorenproef met PR op CDI Geesteren

Op de laatste observatiewedstrijd richting het Europees Kampioenschap voor young riders, CDI Geesteren, is de huidige Nederlands Kampioene (en topper van het EK vorig jaar), Robin Heiden, afwezig. En daarmee is de baan vrij voor Shanna Baars en Farzana G, die op het NK ook al dicht bij Heiden in de buurt kwam. Baars won gisteren de landenproef (met een nieuw PR van 70,98%) en vandaag de individuele proef (ook met een PR van 71,912%).

In de individuele proef, waarin voornamelijk Nederlandse combinaties aan de start kwamen, bezetten de Oranje dames en heer de volledige top 7. De tweede podiumplek ging naar Micky Schelstraete. De meervoudig EK-amazone (bij de pony’s en junioren) reed Duval’s Kapri Son (v. Capri Sonne Jr) met 70,294% (een nieuw PR) naar de tweede plaats.

Lara van Nek, die eigenlijk nog in haar juniorenperiode zit, nam in Geesteren met Jamsession Taonga vast een voorschot op de young riders en reed de merrie naar een nette 69,608% in de individuele proef.

Rowena Weggelaar, gisteren derde, moest vandaag genoegen nemen met de 6e plaats en Chiel van Bedaf, winnaar van brons op het NK, werd 10e (in de landenproef 4e).

Uitslag

Bron: Horses.nl