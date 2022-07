Sharina Mandemakers en Maddy Dijkshoorn scoren op CDI Meerlo

De Nederlandse combinaties zijn vandaag sterk begonnen aan CDI Meerle. Na overwinningen in de Lichte Tour en de U25 en zorgden Sharina Mandemakers en Maddy Dijkshoorn voor nog meer oranje-succes. Young rider Mandemakers reed Guns N'Roses (v. Voice) met 69,412% naar de tweede plaats. Ook Dijkshoorn bemachtigde een tweede plek. De proef met haar pony Boogie de l'Aube (v. Don't Worry) was goed voor 70,571%.

In de landenproef voor young riders ging Beatrice Arturi er met de overwinning vandoor. De amazone uit Italië reed haar KWPN-ruin Grandeur (v. Charmeur) naar 69,608%.

Pony’s

Naast de tweede plaats van Maddy Dijkshoorn was er nog meer Nederlands succes in de landenproef voor pony’s. Lemoni Dicker en Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) werden derde met 69,809% en daarachter Sissi Gijsen met New Star op vier met 69,762%. De overwinning ging naar Liezel Everars. De Belgische amazone stuurde FS Capelli de Niro (v. FS Champion de Luxe) naar 71,810%.

Uitslag landenproef young riders

Uitslag landenproef pony’s