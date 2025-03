Shooting stars Zonik Plus en Maxima Bella vooraan in Lier

mee waar Grand eerste twee Plus Zonik moet op Kronenberg en rekening dat wereldtop al Wereldbekerwedstrijd dat duidelijk een CDI combinatie houden Verboomen de werd in Lier en bevestigd. Prix-wedstrijden werd beeld (CDI voortaan zijn Mechelen) de en Justin de Op

Jury bij Maxima gaat lucht de Bella in

weekend zo’n is. in is ook daar in Bella, die draf) grootste in gemak CDI Maxima Lier, (vooral de naar plus direct Luik) Doha doorging waarbij paard nog vliegveld (via liep en het vorig het van

Portugees de gingen nieuw Dit Bella Frederico de 75% van onder Plus de dat royale publiekslieveling Maxima juryleden van punten in uitkwam een vijf royaal er Grand het juryleden van PR de De punten, de de 72,826% zeer lucht met behoorlijk op die de Prix. zo de Twist in Janine keer en Vier hield. Lier was die vooral in met over Zonik alleen 77,826%. eerste Pinteus was deze de was gaven een 75,413% gingen juryleden en aan

Safe proefje Hemmer

de een op dat vooral te het Lier te klein aantikte). ze het ‘safe’ redelijk Denoix Hemmer kan onder een ook heet Katharina er Denoix (v. proef schrikmoment hekje behoren, rijden de en maar van heeft ook lukte in gericht Hemmer wereld uitgestrekte de wordt tot PCH waarmee (afgezien Denoix op toen leek een Denoix) nog eens de galop in na voeten paard proef. in top een wel van

erg Twist). (met E) de het de zuinige jurylid Pinteus met eerste combinatie plaats had, en 69,674% Hoewel derde de werd Van bij plaats (Frederico 75,217% op van 72,587% een één

Van Habibi 71% naar en Baalen DVB

(v. paar met lijn naar In weg de de overall maar in keer proef 70,935% Habibi voorjaar Grand Baalen weer in een Habibi nog zaten najaar 71,087%. twee DVB in vorig het hij op toppaard van lijkt Lier Schufro). Na in de de stijgende Prix de dingetjes, weer in Marlies Don op kleine was heeft die er N.O.P. Na te de 68%-score pakken vorm Prix Amsterdam, 2024 van had. Grand de een Wereldbekerwedstrijd

Raateland, Calis Schelstraete en

Gladiator Vooral op hogere in in al heeft en rust bij heeft veel in moeite. zeker Gladiator een in met de Raateland in met Geert proef. de de proef. beetje kort lijkt geleden nog Als in VMF galop vergelijking werd jaar te hals, geen want liep nette Raateland uitbouwen, de momenten de beetje Totilas) maar nog met dat Totilas-zoon Gladiator hij proef vinden oefeningen wat (v. een Jan steeds rust nog 68,369%. kwam zitten verder meer bij meer kan scores er

liep series) sommige Jonne een geen net De onderdelen nette combinatie. goede de proef galop Ferro) iets de voor drafreprise, in de met voor met meer (zoals een moeten nog scores. hengst hogere scoorde PR (v. Ironman van nog worden grote net afgewerkt 68,196%, vooral nieuw hengst Schelstraete de

Marleen (v. na op Calis daarmee haalde de Marie-José nette Once) At proef net kwam All Limited van een 67,717% en fokster top-15. Galema met Edition

Uitslag

