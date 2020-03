Signal Iduna Cup in Dortmund: alleen VIP’s mogen komen kijken

De Signal Iduna Cup in Dortmund, die morgen begint, zit met hetzelfde probleem als Indoor Brabant. Dortmund ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, het zwaarst door het coronavirus getroffen gebied in Duitsland. Daarom zijn in dat gebied alle evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen de komende week verboden. Voor het internationale spring- en dressuurconcours werd net zoals in Nederland naar een andere oplossing gezocht dan afgelasting en dus te zorgen voor minder dan 1.000 aanwezigen. In Dortmund mogen alleen de bezoekers met een VIP-tafel komen en zijn de tribunes voor het gewone publiek gesloten.

“Naast ruiters, officials, pers, influencers en medewerkers is alleen publiek aan de VIP-tafels welkom”, aldus de organisatie. “De toegang tot de tribunes is verboden. We betreuren dat zeer, omdat de fans op de tribune een evenement geslaagd maken”, aldus dr. Kaspar Funke, namens de organisatie. De organisatie heeft besloten om het evenement toch doorgang te laten vinden omdat de internationale sportkalender verschuiving niet toelaat en omdat alles al opgebouwd is in Dortmund.

Bron: Persbericht