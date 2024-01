Simone Pearce alweer ‘on the move’

Na een dik half jaar heeft Simone Pearce ervoor gekozen om weg te gaan bij haar sponsor, de familie Ritzinger in Beieren. De Australische amazone begint nu haar eigen onderneming op Gestüt Hirtenhof in Aach, dat meldt Eurodressage. Pearce neemt meerdere paarden mee, waaronder Destano en Morricone III.

“Ik wens Thomas (Ritzinger, red.) oprecht het allerbeste en ik hoop dat we in de toekomst, onder andere omstandigheden, kunnen samenwerken”, vertelde Pearce aan Eurodressage. De amazone neemt naast Destano en Morricone III ook All We Need, Snap Chat, Fleur Belle Thyme en Song of Joy mee naar haar nieuwe accommodatie. Met haar verhuizing komt Pearce dichterbij haar vriend Martin Fuchs te wonen.

Verhuizingen

Pearce begon in 2018 als stalamazone bij Gestüt Sprehe, waar ze onder andere Destano (Desperados FRH x Brentano II) te rijden kreeg. In mei 2022 vertrok ze naar Gestüt Bonhomme, maar die samenwerking duurde niet langer dan een jaar. In juni 2023 begon ze bij de familie Ritzinger.

