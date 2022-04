Simone Pearce en Destano winnen internationaal rentree

Simone Pearce heeft Destano (Desperados FRH x Brentano II) voor het eerst sinds CHIO Aken vorig jaar weer de ring binnen gereden. De in Hannover goedgekeurde hengst won op CDI Gössendorf de Grand Prix met 73,435% en de kür met 77,770%. Lisa Müller maakte haar internationale comeback met Stand By Me (Stedinger x De Niro) en won de Grand Prix (voor Spécial).

Simone Pearce had Destano vorig jaar in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio uitstekend voor elkaar. Ze werd op CDI Ornago in mei tweede in de Grand Prix (72,348%) en won de Spécial met 74,277%. Een maand later ging daar op de wereldbekerwedstrijd in Budapest met 74,816% in de Grand Prix nog een schep bovenop en in de kür liet ze met 81,385% een PR noteren. Echter op de Spelen pakte het voor de Australische niet uit zoals ze had gehoopt en zette ze een voor haar teleurstellende 68,494% neer. Daarmee kwalificeerde ze zich niet voor de kür. 2021 sloot ze in september af met CHIO Aken, waar ze in de Spécial tweede werd.

Rentree Stand By Me

Lisa Müller en Stand By Me maakten in Gössendorf hun internationale rentree. De vijftienjarige Oldenburger, die in 2019 nog de Grand Prix op CDI Stuttgart won, verdween van het internationale toneel toen hij geblesseerd raakte. In oktober vorig jaar reed Müller de ruin weer voor het eerst de ring binnen op een nationale wedstrijd. In Gössendorf won hij de Grand Prix met 73,543%. Müller bracht hem niet aan de start in de Spécial.

