Simone Pearce en Will Marq met nieuw pr bovenaan in CDI4* Grand Prix Bordeaux

Savannah Pieters
Archieffoto Simone Pearce, hier met Scolari. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Simone Pearce heeft in Bordeaux de viersterren Grand Prix op haar naam geschreven. De Australische amazone zegevierde met de tienjarige Spaans gefokte ruin Will Marq (Rio Marq x Lanciano) en noteerde bij haar rentree direct een persoonlijk record van 71,13%.


