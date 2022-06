Simone Pearce heeft kwalificatiescores voor WK Herning op zak

Simone Pearce heeft kort na haar vertrek van Gestüt Sprehe naar Gestüt Bonhomme voldaan aan de Australische kwalificatie-eisen voor de Wereldkampioenschappen in Herning. Afgelopen weekend won ze in het Italiaanse Ornago met de voorheen door Lena Waldmann gereden Fiderdance (Fidertanz x Don Schufro) zowel de Grand Prix (70,587%) als de Spécial (71,809%).

Pearce reed in de derde week van mei haar eerste CDI met Fiderdance. In Olomouc zette ze toen scores van 69,761% (GP) en 69,213% (GPS) neer. In Ornago deed ze er in beide proeven een schep bovenop.

