Simone Pearce herenigd met Destano

Voor Simone Pearce is een grote droom werkelijkheid geworden, ze is weer herenigd met haar Olympische partner Destano (Desperados FRH x Brentano II). Haar vertrek bij Gestüt Sprehe in 2022 betekende dat er een einde kwam aan de combinatie en de Hannoveraanse hengst vervolgde zijn carrière als leerpaard voor Kristin Biermann. Nu Pearce voor zichzelf begonnen is, is de amazone met eigenaar Albert Sprehe om tafel gegaan en dat gesprek heeft voor de Australische amazone de deur naar Parijs geopend.

Pearce was na haar vertrek bij Gestüt Sprehe een jaar lang werkzaam bij Gestüt Bonhomme, maar kreeg eerder dit jaar de kans om haar vleugels uit te slaan. Ze kreeg van sponsor Thomas Ritzinger de kans om op zijn accommodatie zelfstandig verder te gaan. Maar dat besluit leidde er wel toe dat Pearce meerdere Grand Prix-paarden van Bonhomme verloor, waaronder Fiderdance (Fidertanz x Don Schufro), waarmee ze vorig jaar deelnam aan de Wereldkampioenschappen in Herning.

Nieuw hoofdstuk

Pearce ging, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs, op zoek naar een nieuw Grand Prix-paard en kwam weer terecht bij Gestüt Sprehe. Sprehe’s stalmanager Sabine Rüben vertelde aan Eurodressage dat Pearce de hengst kan blijven rijden zolang zijn gezondheid en welzijn het toelaten. De hengst is inmiddels verhuisd naar de accommodatie van Pearce en komt pas weer naar Sprehe terug als dit hoofdstuk met Pearce tot een einde gekomen is.

Heart horse

“Wat moet ik zeggen en waar moet ik beginnen? De big boss Destano is terug en ik kan niets anders dan ‘dankjewel’ zeggen. Onwijs bedankt Gestüt Sprehe en Sabine Rüben voor deze geweldige kans, dat jullie me nog een keer de kans geven om mijn ‘heart horse’ te rijden. Het paard dat mijn carrière veranderde, die me naar de Olympische Spelen heeft gebracht, die me op het podium van CHIO Aken heeft doen belanden, het paard waarmee ik alle Australische records heb verbroken en die me dromen heeft laten verwezenlijken waarvan ik nooit had durven hopen dat ze zouden uitkomen”, aldus een emotionele Pearce.

Bron: Eurodressage/Simone Pearce/Horses.nl