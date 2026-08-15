Simone Pearce moest improviseren: kür donderdagavond gemaakt, oefenen met GP-paard uit Aken

De Australische dressuuramazone Simone Pearce had er niet op gerekend dat ze met de tienjarige Spaanse warmbloed Will Marq (v. Rio Marq) de kürfinale op het Wereldkampioenschap in Aken zou halen. Maar dat deed ze wel. Dik zelfs met een 12e plaats en 74,438% in de Grand Prix Spécial. Toen de Australische zich besefte dat ze de kür wel eens zou kunnen halen, moest er geïmproviseerd worden: Pearce kwam zonder kür naar Aken. Ze vond na de Grand Prix een kürmaker die nog wel een kür in elkaar wilde knutselen op donderdagavond en een Grand Prix-paard uit de buurt van Aken waarmee ze die kür kon oefenen.
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Improviseren
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Bron: Horses.nl
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