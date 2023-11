Simone Pearce naar dubbele zege bij rentree met Destano

Het vertrek van Simone Pearce bij Gestüt Sprehe in 2022 betekende ook het einde van haar carrière met het internationale Grand Prix-paard Destano (Desperados FRH x Brentano II), maar deze zomer werd de Australische met de vijftienjarige Hannoveraanse hengst herenigd. Deze week maakte Pearce haar rentree met Destano en dat leverde haar op de wereldbekerwedstrijd in Montesice een dubbele overwinning op.

Pearce stuurde Destano in de Grand Prix naar een score van 73,217% en in de Kür liet ze een score van 79,510% optekenen. “Natuurlijk moeten we weer wat routine opdoen en alles wat oppoetsen, maar het was zo’n mooie ervaring om met hem terug op concours te zijn. Hij is blij dat hij weer meedoet en hij gaf me alles, wat het voor mij tot zo’n magische ervaring heeft gemaakt.. Daar had ik niet eens van durven dromen”, aldus Pearce.

PR voor KWPN-merrie Famora

Met haar score van dik 79% reed Pearce zich vijf procent los van de Zwitserse Charlotta Rogerson. De Blue Hors Zack-dochter Famora, in Nederland gefokt door W.L. Plaizier, wordt sinds anderhalf jaar op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht en de score van 75,420% betekende een nieuw persoonlijk record.

Uitslag.

Bron: Horses.nl