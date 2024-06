Simone Pearce slaat dubbelslag met All We Need

Simone Pearce heeft in het Oostenrijkse St. Margarethen de driesterren Grand Prix en Grand Prix Spécial gewonnen. Met de tienjarige merrie All We Need (All at Once x Fidermark) scoorde ze in de Grand Prix 70,609%, in de Spécial behaalde ze 70,489%.

All We Need debuteerde in april dit jaar op internationaal Grand Prix-niveau en won toen op CDI Samorin beide proeven. Pearce zou de merrie vervolgens in Mannheim voor de tweede keer de ring binnenrijden, maar bracht haar daar niet aan de start. In St. Margarethen volgde dus de tweede start op dit niveau.

Tijd en geduld

“Ze is nog heel groen op dit niveau en we kunnen nog lang niet haar volledige potentieel laten zien, maar ik had het gevoel dat ik eindelijk meer controle over haar krijg in de proef. Zelfs onder deze moeilijke omstandigheden. Het is een uitdaging geweest om er een mooi geheel van de maken, maar sinds een paar weken hebben we echt een klik en ik heb het gevoel dat ze me echt begint te begrijpen en te vertrouwen. Met zo’n grote, jonge dame draait het allemaal om tijd, geduld en doorzettingsvermogen en ik denk dat we nu een grote stap in de goede richting gezet hebben”, aldus Simone Pearce.

Max-Theurer wint

Pearce bracht routinier Destano (Desperados FRH x Brentano II) in de driesterren Grand Prix (kwalificatie voor de Kür) aan de start. Met 72,022% moest ze genoegen nemen met de tweede plaats achter Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (Ampère x Carabas). Beide amazones reden geen Kür.

