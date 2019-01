Simone Pearce terug in het zadel: ‘Ik was best een beetje zenuwachtig’

Eind november kwam Simone Pearce bij een training onder een ineengestort paard terecht. Daarop werd de zwaar gehavende amazone overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis in Sydney. Door haar geperforeerde longen mocht Pearce vier weken niet vliegen en revalideerde ze in Australië. Maar nu is de amazone teruggekeerd naar Duitsland en heeft ze haar eerst rit in het zadel weer gemaakt.

“Ik ben zo blij dat ik mijn eerste rit op Millennium weer gemaakt heb”, aldus Simone Pearce. “Ik was best een beetje zenuwachtig omdat ik na het ongeluk niet meer had gereden, maar na een paar rondjes voelde het weer als vanouds.”

Rustig opbouwen

De amazone liep door het ongeluk zes gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, twee perforaties in beide longen en een bloeduitstorting in haar buik op. Nu pakt ze het rijden rustig weer op. “Het is pas vijf weken geleden en ik mag nog niet volledig rijden. De komende weken ga ik Millennium en Bernay weer rustig rijden en in februari weer opbouwen richtig volle kracht als dan hopelijk m’n botten helemaal hersteld zijn.”

Bron: Horses.nl/FB