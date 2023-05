Simone Pearce verlaat onverwachts Gestüt Bonhomme

Gestüt Bonhomme kondigde vanochtend aan dat hoofdamazone Simone Pearce vertrekt. De Australische amazone verliet een jaar geleden Gestüt Sprehe voor Gestüt Bonhomme. In de tussenliggende periode kwalificeerde ze zich met Fiderdance (v. Fidertanz I) voor de Wereldkampioenschappen in Herning en recent werd ze nog zevende in de FEI Wereldbekerfinale in Omaha. Pearce gaat in zee met familie Ritzinger in Beieren, dat meldt Eqwo.net.

“Half juni zal Simone Gestüt Bonhomme verlaten. We hadden Simone en onze Grand Prix-sterren zoals Fiderdance, Cadeau Noir, Morricone I en Grey Flanel graag op weg naar de Olympische Spelen en meer begeleidt en ondersteund. Desalniettemin zijn we er zeker van dat Simone een mooie carrière voor zich heeft en we wensen har het allerbeste”, schrijft Gestüt Bonhomme op Facebook. De hengstenhouderij is nu op zoek naar een nieuwe stalruiter of -amazone.

Familie Ritzinger

Eqwo.net meldt dat Pearce vertrekt naar de stal van Thomas en Monika Ritzinger en hun dochter Sophia in Beieren. “Ik kijk erg uit naar het nieuwe project in Beieren. Samen met de familie Ritzinger zie ik grote potentie om een sportstal van hoge kwaliteit op te bouwen met prachtige faciliteiten en mogelijkheden voor de paarden”, zegt Pearce in gesprek met Eqwo.

Bron: Horses.nl / Eqwo.net