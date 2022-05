Simone Pearce wint internationaal GP-debuut met Gestüt Bonhomme’s Fiderdance

Twee dagen nadat bekend werd gemaakt dat Simone Pearce de nieuwe stalamazone van Gestüt Bonhomme is, heeft de Australische amazone haar internationale Grand Prix-debuut met Fiderdance (Fidertanz x Don Schufro) gewonnen. Op CDI3* Olomouc stuurde Pearce de Oldenburger-hengst naar 69,761%.

Pearce hoopt met de hengst te voldoen aan de Australische kwalificatie-eisen voor de Wereldkampioenschappen in Herning. Fiderdance werd voorheen gereden door Lena Waldmann. De Duitse, die onlangs Gestüt Bonhomme verliet om voor zichzelf te beginnen, bracht de hengst sinds maart 2020 op internationaal Grand Prix-niveau uit. In maart dit jaar was hun gezamenlijke laatste wedstrijd. Daar stuurde Waldmann Fiderdance naar 71,848% in de Grand Prix en naar 73% in de kür.

De tweede plaats in de Grand Prix in Olomouc werd bezet door Warwick Mclean en Hendrix (Hotline x Donnerhall). De Australiër kwam tot een score van 68,457%.

