Simone Zuffellato nieuwe amazone van Djembé de Hus

Savannah Pieters
Simone Zuffellato nieuwe amazone van Djembé de Hus featured image
Justin Verboomen met Djembé de Hus OLD Foto: FEI/Dirk Caremans
Door Savannah Pieters

Enkele dagen nadat bekend werd dat Justin Verboomen afscheid neemt van zijn tweede Grand Prix-paard Djembé de Hus, is ook de naam van de nieuwe amazone naar buiten gekomen. Het Oostenrijkse medium Pferdewoche meldt dat de elfjarige Oldenburger voortaan wordt gereden door Simone Zuffellato.


