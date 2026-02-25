Simone Zuffellato nieuwe amazone van Djembé de Hus

blijkt In van en vosruin al de Zuffellato dressuurliefhebber Inmiddels dat verkocht high-performance de was ruiter ingezet. zal een Hus nieuwe Zwitserse worden is de Djembé aan lezen eerdere wordt. bericht in sport het te de dat langer niet

bij Successen jeugd de

Zwitsers het in young bij Daarnaast haar maakte EK-brons bij uit eenmaal meisjesnaam op kende een ze keer riders junioren. actief tachtig bij Stockar, Ze de en Zwitserse succesvolle Zuffellato, team won. driemaal de onder drie Von dat Kampioenschap voorheen de het van jeugd. de deel goud behaalde carrière jaren

voorop staat Plezier

Grand gesproken, tijdens uitgesloten. goed in om is was, het het schoonvader, niet Volgens iets plezier op Pferdewoche concrete op rijden. wordt dressuurtrainer dat Prix-niveau opviel. direct Bernhard vooral terugkeer Scheu, te Verboomen wat ambities een de het Haar een laat sportieve dit gevoel termijn weten langere moment al met nog de voor ook hebben Zuffellato uitproberen bedoeling niet op Djembé Over wordt er

Bron: Horses.nl/Pferdewoche.ch