Simone Zuffellato nieuwe amazone van Djembé de Hus

Enkele dagen nadat bekend werd dat Justin Verboomen afscheid neemt van zijn tweede Grand Prix-paard Djembé de Hus, is ook de naam van de nieuwe amazone naar buiten gekomen. Het Oostenrijkse medium Pferdewoche meldt dat de elfjarige Oldenburger voortaan wordt gereden door Simone Zuffellato.
Zwitsers het in young bij Daarnaast haar maakte EK-brons bij uit eenmaal meisjesnaam op kende een ze keer riders junioren. actief tachtig bij Stockar, Ze de en Zwitserse succesvolle Zuffellato, team won. driemaal de onder drie Von dat Kampioenschap voorheen de het van jeugd. de deel goud behaalde carrière jaren
Grand gesproken, tijdens uitgesloten. goed in om is was, het het schoonvader, niet Volgens iets plezier op Pferdewoche concrete op rijden. wordt dressuurtrainer dat Prix-niveau opviel. direct Bernhard vooral terugkeer Scheu, te Verboomen wat ambities een de het Haar een laat sportieve dit gevoel termijn weten langere moment al met nog de voor ook hebben Zuffellato uitproberen bedoeling niet op Djembé Over wordt er
Bron: Horses.nl/Pferdewoche.ch
