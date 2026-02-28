Simonson en Fleau de Baian scherpen persoonlijk record aan, ook Williams en Joppe K zegevieren

Petra Trommelen
Simonson en Fleau de Baian scherpen persoonlijk record aan, ook Williams en Joppe K zegevieren featured image
Christian Simonson met Fleau de Baian. Foto: Centre Line Media
Door Petra Trommelen

Begin deze maand maakten Christian Simonson en Fleau de Baian (v. Jazz) hun internationale rentree op het Global Dressage Festival in Wellington, waar ze in hun Grand Prix Special-debuut een score van 70% noteerden. Vandaag verbeterden ze hun persoonlijk record naar 71,255% en namen daarmee de overwinning mee naar huis. Tweede werd Endel Ots met Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux), die 69,681% lieten optekenen.

