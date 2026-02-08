Simonson en Fleau de Baian winnen Grand Prix Spécial-debuut

Christian Simonson en Fleau de Baian (v. Jazz) maakten donderdag hun internationaal rentree en lieten in de Grand Prix een nieuw persoonlijk record van 67,805% optekenen. Gisteren reed de combinatie voor het eerst de Grand Prix Spécial en sloten dat debuut direct winnend af met een score van 70%. De winnares van de Grand Prix, Ashley Holzer met Hawtins San Floriana (v. San Amour I), moest nu genoegen nemen met de tweede plaats.
wedstrijden Baian het de op werden jaar de Prix. op twee start. Prix-debuut mei dit een ze week de Grand in internationale sinds Grand nationale tweede en aan uitgesloten jaar vooral Na het Simonson in januari verliep hun 2025, maar succesvoller. kwamen CDI vormen in Fleau Deze combinatie,
leerproces Blijvend
heb te Het te het hele mooie Felix en met vertelt hoe van en en onze kijken geleerd. er beter “Paarden is te analyseren ik onze aan team al kunnen doen een Vandaag voor nu dit altijd om Adrienne kunnen. samen er beter paarden, Simonson. blijven we gebeurd compliment een leerproces is is altijd was verder dat Lyle mijn ontzettend veel het mentaliteit wat het hen kunnen hen weerspiegeling beste voor mee een en stellen”, beste en wat trainster we groot begrijpen begrijpen
verfijning Verdere
lag Simonson eerste zitten. we benoemd anders U25, zijn. nog ruiter. prijst Grand aldus nog de een voelt Spécial verfijning. Fleau aan de heel maar de seizoen van in heb “Dit go in wissels de dus dat Baian, Vorig de work dit de was maar dus werken de progress onze leuk. in overgangen souplesse gereden, Kür, een of omdat totaal de Thuis was paar verdere ik vooral en dat een er focus zoveel dan de er uitsluitend Prix en als Het op elasticiteit”, Felix met heel is
https://www.youtube.com/watch?v=kv9dyHx1rIU
Lees ook:
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/ashley-holzer-wint-3-gp-wellington-nieuw-pr-voor-simonson-met-fleau-de-baian/
Uitslag.
Bron: Horses.nl/Persbericht
