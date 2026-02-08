Simonson en Fleau de Baian winnen Grand Prix Spécial-debuut

Savannah Pieters
Christian Simonson met Fleau de Baian. Foto: Centre Line Media
Door Savannah Pieters

Christian Simonson en Fleau de Baian (v. Jazz) maakten donderdag hun internationaal rentree en lieten in de Grand Prix een nieuw persoonlijk record van 67,805% optekenen. Gisteren reed de combinatie voor het eerst de Grand Prix Spécial en sloten dat debuut direct winnend af met een score van 70%. De winnares van de Grand Prix, Ashley Holzer met Hawtins San Floriana (v. San Amour I), moest nu genoegen nemen met de tweede plaats.


