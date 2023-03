Singaporese amazone Caroline Chew naar FEI Wereldbekerfinale

Caroline Chew heeft met de negentienjarige Noors-gefokte Tribiani (Solos Landtinus x Michellino) een felbegeerd ticket voor de FEI Wereldbekerfinale dressuur in de wacht gesleept. Het wordt voor Chew haar eerste Wereldbekerfinale. Ze kwalificeerde zich als non-league combinatie op basis van haar resultaten op de wereldbekerwedstrijd in Londen en op het Global Dressage Festival in Londen.

Caroline Chew heeft al meerdere keren geschiedenis geschreven. Zo was ze de eerste Singaporese amazone op de Olympische Spelen in Tokio, de Wereldruiterspelen in Tryon en de Wereldkampioenschappen in Herning. Voor de amazone kwam er in 2021 wel een jammerlijk einde aan de Spelen in Tokio, omdat ze werd uitgesloten op basis van de bloedregel. Daarna heeft ze niet stilgezeten. In Londen afgelopen december verbeterde ze haar PR in de kür naar 74,775% en in februari ging daar in de CDIO3* kür in Wellington met 75,930% nog een flinke schep bovenop.

Bron: Dressage News