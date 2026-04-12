Sir Donnerhall II neemt afscheid op Wereldbekerfinale Fort Worth

Savannah Pieters
Sir Donnerhall II neemt afscheid op Wereldbekerfinale Fort Worth featured image
Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II OLD. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sir Donnerhall II OLD (Sandro Hit x Donnerhall) heeft op de FEI Wereldbekerfinale in Fort Worth afscheid genomen van het publiek. De inmiddels twintigjarige hengst vormde tien jaar lang een vaste waarde op internationaal Grand Prix-niveau met zijn amazone Morgan Barbançon. Samen verschenen zij aan de start in zes wereldbekerfinales, twee Europese Kampioenschappen, de Olympische Spelen in Tokio en de Wereldkampioenschappen in Herning.

