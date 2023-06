Sissi Gijsen vierde in pony kür Hagen

Sissi Gijsen heeft Future Champions op Hof Kasselmann in Hagen afgesloten met een vierde plaats in de kür op muziek. De amazone stuurde de dertienjarige New Star 8 naar een score van 73,759%. De Duitse Lilly Marie Collin schreef de overwinning op haar naam, zij behaalde met Cosmo Callidus NRW (v. Cosmopolitan NRW) 79,584%.